Все для людей: коммунальные аптеки «Одесфарм» продают маски в 12 раз дороже их реальной цены 89 Места, Новости

Аптеки «Одесфарм», которые находятся на балансе Одесского горсовета, решили тоже заработать на ажиотаже среди людей, вызванного коронавирусом, и установили заоблачные цены на маски – по 24,50 грн./штуку.

16 марта 2020 года на сайте публичных закупок ProZorro ЖКС «Хмельницкий» проводила закупку 100 штук медицинских масок и 10 штук масок-респираторов в аптеке «Одесфарм». Общая сумма закупки составила 3 тыс. 312 грн. За 100 медицинских масок ЖЭК заплатит 2 тыс. 450 грн., следовательно, одна маска стоит 24,50 грн. 10 масок-респираторов обойдутся в 862 гривны, следовательно, один респиратор стоит 86,25 гривен. Ранее средняя цена обычной медицинской маски в аптеке составляла 2 грн./штуку. Сейчас же цены выросли в 12 раз. В накладной закупки нет информации о том, какой именно респиратор закупался, поэтому проанализировать насколько выросла цена, невозможно.

Стоит отметить, что в этот же день, 16 марта 2020 года, на сайте публичных закупок ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области тоже закупало медицинские маски только у ФЛП Томаз Антонины Петровны. И даже у частного лица маски стоят дешевле, нежели в коммунальной аптеке. Госпродпотребслужба в Одесской области заплатила за 1000 масок 7 тыс. 550 грн., следовательно, одна маска стоит 7,55 грн.

Вчера на своей старице в Facebook директор департамента админуслуг Одесского горсовета и член фракции «Доверяй Делам» Евгения Абрамова опубликовала пост о том, что в сети аптек коммунального предприятия «Одесфарм» есть в наличии медицинские маски. Также депутат приложила список аптек, где можно их приобрести. Сегодня вице-мэр Одессы Павел Вугельман на своей странице в Facebook выложил аналогичный пост, указав, что маски есть в достаточном количестве. Журналисты интернет-издания «Монитор» решили проверить данную информацию и зашли в аптеку «Одесфарм», которая находится в центре города, на ул. Жуковского, 30. На двери посетителей сразу встречает объявление о том, что масок в наличии нет. Мы поинтересовались у провизора о цене маски. Медицинская маска в сети аптек «Одесфарм» действительно стоит 24,50 грн./штуку. Одесситы в комментариях под постом Павла Вугельмана написали о том, что в аптеке на ул. Космонавтов 11/13 маски тоже отсутствуют. На возмущения о столь высокой цене, вице-мэр ответил, что такие цены установил производитель из-за большой нагрузки.

Как мы писали уже выше, сеть аптек «Одесфарм» являются коммунальными и находятся на балансе Одесского горсовета. Директором предприятия выступает депутат Одесского горсовета от фракции «Доверяй Делам» и член постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья Левон Никогосян. Антимонопольному комитету стоило бы в первую очередь посетить с проверкой именно эту сеть аптек и выписать штраф за фальсификацию цен на санитарные маски.

Именно в таких экстренных ситуациях, когда люди более уязвимы и легко поддаются панике, наши власть имущие совсем не готовы обеспечить граждан комфортными условиями, а также использует это в личных интересах с целью наживы. На данный момент под аптеками стоят очереди из полсотни людей, чтобы купить маску дороже в 12 раз.

Справка: в декларации за 2018 год Левон Никогосян указал, что его заработная плата на должности директора «Одесфарм» составляет почти 20 тыс. грн. Также его семья владеет наличными деньгами в размере свыше миллиона гривен.

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