Возле парка Шевченко продают участок под застройку: у города его купили в 15 раз дешевле

Продавцы указывают, что на участке расположено строение под снос, а также «есть возможность его увеличения до 23 соток». За счет какой территории это увеличение возможно, риелторы не уточняют.

На месте здания, определенного под снос, некогда располагался одноэтажный дом, построенный по проекту архитектора Франца Боффо, но, как отмечают специалисты, после реконструкции он утратил свой аутентичный вид (сейчас это ничем не примечательная двухэтажная «коробка» с минимум декора возле китайского консульства). По этому же адресу — переулок Нахимова, 4 — значится памятник архитектуры и градостроительства «Особняк Толстого» 1906 года постройки, который расположен во дворе.Собственником земли является ООО «Руд-Транс». В конце 2016 года горсовет продал фирме землю за 2 миллиона 320 тысяч гривен, то есть примерно за 88 тысяч долларов по курсу на момент принятия решения.

Известно, что в 2013 году здание в переулке Нахимова, 4 общей площадью 733,6 кв.м. компания «Руд-Транс» купила у ООО «Торговый дом «Преображенский». Продавец, в свою очередь, выкупил это здание у города в 2011 году.

Впрочем, на здание также претендует Министерство инфраструктуры Украины, которое указывает, что это собственность обанкротившегося Черноморского морского пароходства (в нем располагался отдел кадров и другие службы ЧМП). В октябре 2016 года ведомство зарегистрировало объект как государственную собственность, а в марте 2017-го включило его в перечень для продажи на аукционе.

Сейчас здание арестовано на основании определения Хозяйственного суда Одесской области от 23.01.2019 года по заявлению ООО «Руд-Транс». Стоит отметить, что еще летом 2019 года Верховный суд отменил все предыдущие решения о наложении ареста, удовлетворив жалобу министерства инфраструктуры. Видимо, спор еще продолжается.