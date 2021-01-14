Возде одесского Привоза летом появятся «Сильпо», LC Waikiki и развлекательный центр 35 Новости

Открытие второй очереди ТРЦ «Остров», что находится возле Привоза со стороны Новощепного ряда, запланировано на конец лета 2021 года.

Об этом сообщает украинское представительство компании Cushman & Wakefield, которая станет оператором торгового центра.

В результате реконструкции площадь торгового центра вырастет до 70 100 квадратных метров, сейчас она составляет 37 270 кв.м.

Как сообщают в Cushman & Wakefield, уже достигнуты договорённости о размещении на новых площадях центра продуктового супермаркета «Сильпо», магазина одежды, обуви и товаров для дома LC Waikiki, магазина товаров для обучения и творчества Librarium, магазина ювелирных изделий «Золотой Век», сети аптек «Аптека Гаевского», супермаркета спорттоваров «Спортмастер» и т.п.

Весь пятый этаж ТРЦ займёт детский развлекательный центр.