Восемь населённых пунктов под Одессой останутся на весь день без воды

19.01.2021 16:10
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Новости

«Инфоксводоканал» запланировал аварийные ремонтные работы на 20 января.

Как сообщают в компанию, ремонт необходим на 600-миллиметровом водопроводе.

В связи с этим с 7:00 до 24:00 воды не будет в следующих населённых пунктах:

пгт Затока (Белгород-Днестровский район);
село Калаглия (бывший Овидиопольский район);
Каролино-Бугаз (Белгород-Днестровский район);
Маяки (бывший Беляевский район);
Николаевка (Белгород-Днестровский район);
Надлиманское (бывший Овидиопольский район);
пгт Овидиополь (бывший райцентр Овидиопольского района);
село Роксоланы (бывший Овидиопольский район).

«Инфоксводоканал» заранее приносит свои извинения абонентам за временные неудобства.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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