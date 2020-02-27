Воронцовський маяк в Одесі офіційно визнали туристичним об'єктом 33 Места, Новости

Знаменитий Воронцовський маяк в Одесі, а також Одеський порт офіційно стали туристичними об'єктами.

Про це повідомляє портал Zruchno.Travel із посиланням на Адміністрацію морських портів України.

Дані об'єкти було включено до реєстру туристичного інформаційного центру Департаменту культури і туризму.

"Новий статус Одеського порту і Воронцовського маяка допоможе туристам легше потрапити до пам’яток. До сьогоднішнього дня для цього найчастіше були потрібні посередники - тепер доступ відкрито для всіх", - йдеться у повідомленні.