Войны лоукостов в Одессе: Ryanair запустил «спасительную» распродажу для клиентов отмененных рейсов WizzAir

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, известного своей агрессивной маркетинговой политикой, в апреле и мае полеты в Будапешт, Вроцлав, Гданьск, Катовице и Берлин будут стоить от 20-28 евро в одну сторону.

В ответ на решение авиакомпании WizzAir отменить весенние рейсы из Одессы главный конкурент этого лоукостера, ирландская Ryanair, запустила «спасательную» распродажу.

«Мы хотим помочь клиентам, пострадавшим от приостановки одесских рейсов WizzAir», — заявила представитель Ryanair Ольга Павлонка.

Авиакомпания WizzAir неожиданно отменила рейсы с конца марта по июнь в связи со строительством в Одессе новой взлетно-посадочной полосы и временным ограничением действующей на 400 метров. Подобное сокращение ВПП уже происходило в прошлом году и действовало около месяца. Оставшихся 2400 метров вполне хватало для взлета и посадки самолетов. Ни одна другая авиакомпания не прекратила полеты в Одессу.

К слову, в киевском аэропорту «Жуляны» длина полосы 2310 метров, что совсем не мешает той же WizzAir туда летать.