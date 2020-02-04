Водитель мусоровоза, который насмерть сбил молодого мужчину в Аркадии, получил «условку» 90 Криминал, Новости

Приморский райсуд вынес приговор водителю мусоровоза MAN, который 8 июня 2019 года насмерть сбил человека. Об этом «Пушкинская» узнала из судебного реестра.

Трагедия произошла неподалеку от пляжа «Аркадия». Водитель мусоровоза двигался по улице Каманина. Напротив дома №28б он сдал назад, не убедившись, что маневр безопасный. В это время сзади, на обочине, находился мужчина, чью личность так и не установили. Он погиб под задним колесом автомобиля. На вид ему было 30-35 лет.

Водитель признал свою вину. Его приговорили к четырем годам лишения свободы, назначив испытательный срок полтора года.

Отметим, что в СМИ сообщалось, что сразу после ДТП водитель скрылся.

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