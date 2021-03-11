Во двор одессита дроном забросили гранату 12 Новости

Полицейские устанавливают, при каких обстоятельствах на территории частного домовладения в Киевском районе Одессы оказались обломки гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Телефонное сообщение о том, что на придомовой территории дома на улице Дачной обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера, поступило в полицию 11 марта около часа дня.

Обстоятельства происшествия и причастные к ней лица устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации. В результате происшествия никто не пострадал.