Во двор одессита дроном забросили гранату

Полицейские устанавливают, при каких обстоятельствах на территории частного домовладения в Киевском районе Одессы оказались обломки гранаты.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
Телефонное сообщение о том, что на придомовой территории дома на улице Дачной обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера, поступило в полицию 11 марта около часа дня.
Обстоятельства происшествия и причастные к ней лица устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации. В результате происшествия никто не пострадал.