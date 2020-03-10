Вместо $1 000 000 — 12 лет тюрьмы: в Одессе вынесли приговор захватчику ломбарда 22 Криминал

На днях Суворовский райсуд Одессы вынес приговор горожанину, который в июле 2019 года захватил «Вашу готівочку» на Черноморского казачества. Желание миллиона долларов обернулось 12 годами лишения свободы с конфискацией имущества.

7 июля 2019 года в «Вашу готівочку» зашел мужчина. Он достал из одежды нож и потребовал у сотрудниц точки отдать ему все деньги. В кассе было всего 3 тысячи гривен, что не устроило мужчину. Он потребовал достать ему миллион долларов США и обеспечить вертолет. В противном случае взволнованный посетитель угрожал убить двух сотрудниц.

В тот день на место происшествия приехал даже Труханов. Он предложил захватчику взять в заложники его, но тот отказался. Освободили сотрудниц только спустя несколько часов.

В суде обвиняемый признал свою вину. По его словам, летом прошлого года у него были проблемы с деньгами, так как его бывший начальник не заплатил ему за работу. Помимо этого, мужчина потерял арендованное жилье и был вынужден продать машину, что очень его подкосило. В день происшествия он был взволнован, хотел заработать, но убивать никого не собирался. Обвиняемый отметил, что разрешал заложницам пользоваться санузлом, получать воду и лекарства.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Срок будет рассчитываться с 7 июля 2019 года.

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