Кто больше всего снабжает защитой работников госструктур по борьбе с коронавирусом?

Одесский благотворительный фонд «Корпорация Монстров», а также другие общественники на протяжении двух недель активно вели сбор средств, задействовав меценатов и бизнесменов, для закупки медперсоналу и патрульной полиции защитных костюмов, респираторов, перчаток, аппаратов для проведения тестов ПЦР (полимеразной цепной реакции), а также искусственной вентиляции легких, антисептических средств и так далее. В свою очередь, город из 142 млн гривен, выделенных на меры по снижению риска инфицирования и распространения коронавируса, не смог освоить ни копейки. Область тоже не успела разместить никаких закупок. А все потому, что деньги были выделены лишь 18 марта 2020 года. Сегодня на сайте Одесской мэрии появилось обращение к представителям бизнеса с призывом помочь закупить оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков. По словам чиновников, аппараты искусственной вентиляции легких стоят очень дорого и столь дорогостоящая закупка приведет к сокращению затрат на ряд других городских программ. Неужели местную власть сейчас волнует больше всего это, а не жизни людей, которые зависят от аппаратов ИВЛ?!

Пока для мэрии закупить аппараты искусственной вентиляции легких вызывает проблемы, в первую очередь финансовые, волонтерская организация 18 марта 2020 года с трудом раздобыла два аппарата, совсем новые, 2020 г.в., с заводской линии стоимостью 1 млн 300 тыс. грн. Ранее волонтеры закупили еще два аппарата ИВЛ, а также меценаты за личные средства приобрели 13 аппаратов ИВЛ. Самое интересное, что именно аппараты ИВЛ являются первоочередными и необходимыми средствами для людей при заражении коронавирусом. Сейчас в Китае за них бьются консулы Италии, Испании и других стран, буквально выгрызая друг у друга заказы на заводе, а мэрия не торопится закупать такой критически важный ресурс.

Также активист ОО «Зеленый лист» Алексей Костржицкий на своей странице в Facebook опубликовал пост о сборе средств на обеспечение патрульных полицейских защитными медицинскими средствами. По словам активистов, у патрульных нет ничего. Патрульная полиция Одесской области передала с остатков на складе одноразовые перчатки и последние полсотни масок. Кому же из патрульных не хватило, им приходится самим покупать себе маски. Патрульная полиция Украины 16 марта 2020 года получила 3000 брендированных диспенсеров с антисептиком объемом 100 мл, которые распределит по областям. Только этих антисептиков хватит на один день, а патрульных в Украине 15000 человек. Относительно ситуации с масками, то централизованного обеспечения патрульных медицинскими масками на данный момент нет. Патрульная полиция в Одесской области обеспечивает своих сотрудников самодельными масками, которые выдаются единожды в день. По состоянию на 21 марта 2020 года волонтеры «Корпорации Монстров» на собранные 10 тыс. 647 грн. купили для полиции 4100 пар нитриловых перчаток, 4 термометра, 5 литров антисептика, 300 штук медицинских масок, 2000 пар латексных перчаток.

Стоит отметить, что лишь 20 марта 2020 года ГУ НП в Одесской области на сайте ProZorro проводило закупку 5000 штук респираторов на общую сумму 172 тыс. 500 грн. и 10000 пар медицинских перчаток на сумму 15 тыс. 836 грн. Журналисты интернет-издания «Монитор» много раз писали о том, как городской и областной бюджеты активно спонсируют правоохранителей, хотя не обязаны этого делать, поскольку финансирование должно идти из государственного бюджета. А сейчас мы видим противоположную ситуацию, когда денег на обеспечение полицейских резко не стало, когда вопрос стал касаться защитных мер лично каждого патрульного, а не структуры в целом.

Одесские волонтеры предоставили бригадам скорой помощи города и области 352 защитные маски многоразового использования, 650 одноразовых костюмов, 400 респираторов и 10000 пар перчаток. Данного количества респираторов хватит лишь на семь дней для 18 опорных бригад, которые выезжают на «подозрительные» вызовы, а защитных костюмов – на две недели. В вирусологическую лабораторию на Старосенной площади волонтеры купили аппарат для проведения тестов ПЦР стоимостью 850 тыс. грн., а второй аппарат будет установлен в областной больнице. Также будут закуплены праймеры и расходники для проведения теста на вирус, что теперь позволит городу и области не ждать три дня результатов диагностики с Киева.

Если для мэрии дорого купить хотя бы один аппарат искусственной вентиляции легких для больницы за 700 тыс. грн., то почему с легкостью находятся деньги для обновления и обслуживания автопарка Одесского горсовета?

Напомним, что в 2019 году Одесский горсовет приобрел 11 машин, выделив на это 5 млн 23 тыс. 800 грн. бюджетных денег. Плюс к этому было потрачено еще 37,3 млн гривен на содержание автопарка мэрии. Автопарк облсовета в 2018 году пополнился на 12 новеньких машин, на которые было потрачено 7 млн 951 тыс. 569 грн. Не является ли это самым настоящим транжирством денег налогоплательщиков? Но чиновники так не считают, ведь это все делается для их комфорта.

А теперь хотелось бы услышать отчет Одесской мэрии о конкретных закупках для работников медучреждений. Какими средствами защиты обеспечила местная власть медиков и сколько на это было потрачено денег? Стоит учесть, что процесс проведения закупок упрощен и никаких торгов проводить не нужно. Это еще раз подтверждает тот факт, что в трудных ситуациях люди могут надеяться только на себя и друг на друга. А помощи от власти можно ждать долго, а в итоге и не дождаться.

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