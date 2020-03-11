Вилково: чиновники ОГА, госпредприятия и подрядчики украли свыше 6,8 млн грантовых бюджетных гривен на экологии 52 Криминал, Новости

Прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 8 лиц, причастных к присвоению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию канализационных очистных сооружений города Вилково, передает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Следствием установлено, что в период с 2015 по 2017 годы должностные лица государственных органов и предприятий различных форм собственности, при реализации программы Крупномасштабного грантового проекта «Инвентаризация, оценка и уменьшение влияния антропогенных источников загрязнения в Нижнедунайском регионе Украины, Румынии и Республики Молдова», зная, что работы в полном объеме не выполнены, внесли в официальные документы ложные сведения об их объемы, чем завысили стоимость таких работ на общую сумму более 6,8 млн гривен.

В состав группы вошли лица, которые в то время занимали должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА (в разные периоды), директор и двое работников государственного предприятия, осуществляли технический надзор за строительством, главный инженер и бывший директор генподрядной организации, а также владелец предприятия генподрядчика, который и был организатором «схемы».

На имущество фигурантов, в сумме, эквивалентной размерам убытков, наложен арест.