Весной начнут строить дорогу в Одесский порт

Строительство дороги в Одесский морской торговый порт планируется начать весной 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе Укравтодора, по результатам аукциона в системе Prozorro строить дорогу в порт будет ООО «Ростдорстой». Договор на проведение строительных работ находится на стадии подписания.

Новая дорога протяжённостью 5,3 км, которую будут строить в 2021-2022 годах, соединит территорию Одесского морского торгового порта и дорогу М-28 Одесса — Южный. Планируется устройство цементобетонного дорожного покрытия по усиленной технологии.

Строительство включает сооружение новой эстакады, а также площадку для отстоя большегрузного автотранспорта вместимостью около 300 грузовиков и площадку взвешивания в движении (WiM) для контроля соблюдения весовых норм.

«Новая дорога не только разгрузит городские дороги Одессы, которые не рассчитаны на интенсивное движение грузовиков, но и будет способствовать активизации международных перевозок Украины. Ожидаем скорейшего начала работ», — отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков.