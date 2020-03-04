Верховная Рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку 8 Люди, Новости

На вечернем заседании в среду, 3 марта, депутаты Верховной Рады проголосовали за отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Перед депутатами выступил президент Владимир Зеленский. Он заявил, что правительство Гончарука за полгода сделало больше, чем все предыдущие. В то же время, глава государства раскритиковал министров за просчеты в борьбе с контрабандой, задержки зарплат шахтерам, состояние промышленности и недостаточные коммуникации с депутатами.

Сам Алексей Гончарук заявил, что “в этом правительстве не крали” и напомнил, что Кабмин сменил руководство многих госпредприятий (в том числе Одесского припортового завода). Именно поэтому, считает премьер, на правительство “вылили тонны грязи”.

Шесть месяцев — это очень короткий срок для оценки работы любого правительства. Но я уверен, что украинцы ощутили нашу работу, по крайней мере, в своих платежках, — заявил он.

Гончарук призвал депутатов “не сбавлять темп и продолжать в том же направлении”. Приоритетами будущего нового правительства он назвал открытие рынка земли, свободный оборот капиталов и либерализацию трудовых отношений.

Отметим, что наиболее вероятным претендентом на пост премьер-министра называют вице-премьера Дениса Шмыгаля.

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