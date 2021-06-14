Вандалы продолжают портить памятники в Одессе

В ночь на 14 июня неизвестные спилили молодое дерево на площади Деревянко и оставили надписи на памятнике атаману Головатому в Старобазарном сквере.
Коммунальщики удалили надписи и привели в порядок прилегающую территорию.
8 и 11 июня вандалы оставили надписи на стенах четырех остановочных комплексов (остановка «ул. Косовская/ул. Чернышевского», в город; остановка «Аллея Славы» (парк Шевченко); остановка «ул. Дегтярная», из города; остановка «ул. Дворянская» угол ул. Нежинской).
Специалисты КП «Городские дороги» оперативно привели остановочные комплексы в надлежащее санитарно-техническое состояние.
В ночь с 11 на 12 июня повредили остановочный комплекс трамвая «8-я ст. Люстдорфской дороги».
По данному факту направлены соответствующие материалы в правоохранительные органы, территория приведена в соответствующее санитарное состояние.
Кроме того, на прошедшей неделе от рук неизвестных пострадали два памятника. Вандалы оставили надписи на постаменте стелы «Крылья Победы», расположенной на площади Десятого апреля, и памятнике воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, «Печальная память века».
Специалисты отмыли надписи с памятников и привели в надлежащий вид прилегающие территории.