ВАКС залишив у силі заставу у півмільйона грн колишньому очільнику поліції Одеської області 58 Люди, Новости

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід у вигляді застави розміром 525 500 грн колишньому очільнику поліції Одеської області Дмитру Головіну. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Апеляційної палати ВАКС у Facebook.

10 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу підозрюваного, колишнього очільника поліції Одеської області, на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 січня 2020 року, якою підозрюваному змінено запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у розмірі 525 500 грн.

За результатами розгляду суд постановив відмовити підозрюваному у задоволені апеляційної скарги та залишив в силі запобіжний захід у вигляді застави розміром 525 500 грн.

Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, зазначили у суді.

Нагадаємо, колишньому начальникові поліції Одещини інкримінують причетність до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Джерело