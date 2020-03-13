ВАКС обрав запобіжний захід колишній помічниці Труханова: Підозрювана у розшуку 18 Криминал, Новости

Експомічницю підозрюють у співучасті та розтраті бюджетних коштів під час купівлі адмінбудівель колишнього заводу “Краян”.

У четвер, 12 березня, ВАКС обрав запобіжний захід експомічниці міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Суд постановив взяти експомічницю Одеського міського голови Альону Попову під варту. Проте на даний час вона перебуває у розшуку. У ВАКС кажуть, що після затримання слідчий суддя за участю підозрюваної не пізніше ніж за 48 годин розпочне розгляд питання про застосування обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Нагадаємо, новими підозрюваними у так званій справі “Краяну” стали депутат Одеської облради Олег Бабенко, колишня помічниця міського голови Одеси Геннадія Труханова Альона Попова, екснардеп Олександр Дубовий та його соратник колишній депутат Кілійської райради Анатолій Коломієць.

Наприкінці січня ВАКС почав обирати запобіжні заходи фігурантам справи. Першим запобіжний захід обирали Анатолію Коломійцю, йому призначили заставу у розмірі 420 тисяч гривень. Екснардепу Дубовому суд призначив заставу у 15,765 мільйонів гривень. Депутату Одеської облради Олегу Бабенку суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5,255 млн грн. Бабенко вирішив оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції, проте Апеляційна палата ВАКС не заводовольнила його скаргу. Оскільки підозрюваний своєчасно не вніс кошти, його відправили під цілодобовий домашній арешт.

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