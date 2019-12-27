ВАКС наложил арест на имущество одесского бизнесмена Альперина

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Его имущество арестовано", - сказал источник.

Сообщается, что арестована недвижимость, банковские счета, автомобили и другое имущество.

Ранее сообщалось, что на бизнесмена Вадима Альперина надели электронный браслет контроля.

Напомним, Владимир Зеленский попросил помочь найти Вадима Альперина и даже пообещал вознаграждение.

После этого адвокат Альперина Федур заявил, что его клиенту ничего неизвестно о розыске и он сам придет к прокурору в САП.

Как сообщалось, НАБУ задержало Вадима Альперина 27 ноября за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Его задержали в САП, куда он пришел добровольно на допрос. Ему объявили подозрение в руководстве группировки, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. По делу проходят еще десять человек, задержанных 26 ноября, в их числе - семеро работников таможни.

Позже он вышел из СИЗО после того, как ВАКС избрал для него меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в размере 70 миллионов гривен.

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