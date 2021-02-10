В Одессе спасают пострадавшее от незаконной обрезки дерево-памятник 71 Новости

Сотрудники КП «Горзелентрест» проводят работы по спасению дерева-памятника — гигантского тополя во дворе дома № 17 на улице Торговой, который сильно пострадал в результате незаконной обрезки местным ЖКСом.

Как сообщает пресс-служба предприятия, специалисты срезают части дерева, поражённые грибком, а также пломбируют дупла для предотвращения попадания влаги.

Прогнозы на восстановление растения оптимистичны: ожидается, что уже этой весной оно даст новые побеги, а полное восстановление кроны займёт не менее 5 лет.

Скандал вокруг тополя разгорелся в ноябре прошлого года: старинное дерево с охватом ствола свыше семи метров, являющееся ботаническим памятником местного значения, подвергли обрезке, грозящей погубить растение. Осуществили операцию сотрудники частного ЖКС «Ренессанс-92».

По данному факту уже открыто уголовное производство за повреждение объектов, взятых под охрану государством. Впрочем, сами частники утверждают, что действовали законно, так как дерево являлось аварийным и угрожало жителям двора.