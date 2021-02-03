В Одессе накрыли крупную нарколабораторию со складом оружия 132 Новости

Служба безопасности Украины заблокировала в Одесской области деятельность организованной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий психотропных веществ и использовала оружие для «защиты» наркобизнеса.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в состав группы входило несколько местных жителей. Злоумышленники устроили нарколабораторию по изготовлению амфетамина в домовладении одного из фигурантов.

Оперативники спецслужбы установили, что готовый «товар» фигуранты сбывали через личные связи на территории региона. Ежемесячно дельцы производили и сбывали психотропы в среднем на миллион гривен. Действовала группировка более года.

Правоохранители задержали организатора и активного участника наркогруппировки во время сбыта очередной партии амфетамина.

Во время обысков по месту «производства» выявлено более 2 кг нарковещества. Также в квартире одного из злоумышленников изъято:

- 2 автомата Калашникова,

- 24 пистолета Макарова, «ТТ» и «Наган»,

- минометную мину,

- более 1,5 тысячи патронов различного калибра,

- почти 15 килограммов пороха и комплектующие к огнестрельному оружию.

Кроме того, обнаружено оборудование и станки для изготовления патронов и переработки стрелкового оружия, корпус гранаты без запала, электродетонаторы и дымовые шашки.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрениях и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности организованной группировки. После проведения соответствующих экспертиз будет решаться вопрос о дополнительной квалификации уголовного преступления по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению и блокировки противоправной деятельности проводились совместно со следователями Главного управления Национальной полиции и отделом кинологического обеспечения Одесской таможни Гостаможслужбы под процессуальным руководством Одесской местной прокуратуры № 3.