В Одессе накрыли незаконный реабилитационный центр 58 Новости

Сотрудники Национальной полиции прекратили деятельность в Одессе незаконного реабилитационного центра, где насильно удерживали людей.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, группа лиц без соответствующих разрешений и лицензий под прикрытием общественной организации наладила работу так называемого реабилитационного центра, где якобы оказывали помощь алко- и наркозависимым людям.

Его пациентами становились граждане, чьи близкие родственники, введенные в заблуждение рекламными объявлениями правонарушителей, обращались к ним по обещанную «квалифицированную помощь». Стоимость курса «лечения» зависела от платежеспособности клиентов — от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч гривен.

Получив обманным путем деньги, правонарушители принудительно доставляли «пациентов» в заведение, где насильно удерживали, лишая возможности свободно покинуть его территорию и заставляя выполнять различные «правила» и «задачи».

В рамках уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски, во время которых изъяли документы, мобильные телефоны, компьютерную технику, деньги, банковские карты, бейсбольные биты и другие вещественные доказательства.

На момент проведения следственных действий в центре «на реабилитации» находилось несколько десятков человек, среди которых — несовершеннолетние. Часть из этих людей уже написали в полицию заявления и находятся в статусе потерпевших. Во время общения с правоохранителями они сообщили, что их насильно поместили в заведение и удерживали там в ужасных условиях.

В настоящее время в процессуальном порядке задержаны двое подозреваемых, место нахождения еще одного устанавливается. Действия правонарушителей следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Также полицейские устанавливают других лиц, причастных к преступлениям (надзирателей, охранников, поваров, группы по принудительной доставки зависимых т.п.), и работают над сбором доказательной базы их противоправной деятельности.