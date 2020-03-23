В Затоке сгорела база отдыха у самого моря 136 Места, Новости

Вчера вечером в одесском курорте Затока произошло возгорание четырехэтажного здания базы отдыха «Апартаменты Затока» на первой линии моря. Огонь охватил все этажи здания, сообщили в ГСЧС. В 20:20 пламя удалось локализовать, чтобы оно не перекинулось на соседние базы отдыха, а в 21:28 потушили огонь на площади 1000 кв. метров.

Во время пожара спасатели успели вынести взрывоопасные предметы из здания.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара принимали участие 28 пожарных и 7 автомобилей.

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