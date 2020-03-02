В Затоке на пляже строят гигантский «туалет». Местные жители устроили протест с демонтажем стен 90 Места, Новости

Вчера в Затоке произошли столкновения между местными жителями-активистами и охраной скандальной стройки прямо посреди пляжа недалеко от прибрежной полосы. В прошлом году здесь залили бетоном пляж под будущее «благоустройство». Сейчас начали возводить капитальные стены, а на стенде проект назвали «санитарно-бытовым пляжным комплексом со спасательной вышкой». В перечне будущих помещений значится душ, туалет, раздевалки, места отдыха.

Местные жители не верят, что на этом перечень будущих услуг не закончится и большая часть здания станет кафе или рестораном. Они заявляют, что у владельца нет разрешений капитальное строительство, а только на деревянный настил и оказание платных услуг по сдаче в аренду топчанов и зонтиков.

Уровень возмущения стройкой дошел до такого накала, что местные жители стали ломать кирпичные кладки первого этажа здания. Им попытались помешать сотрудники известной одесской оранной фирмы — забрызгав лица из газового баллончик.

После столкновения жители вызвали полицию, которой дали показания о действиях охранников.

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