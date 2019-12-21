В Затоке чиновники вымогали взятку в 2 миллиона гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата, члена исполкома и временно и.о. главы сельсовета Затоки на взятке.

Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Правоохранители установили, что чиновники требовали от частного предпринимателя 87 000 долларов США за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне.

Задержали депутата при получении первой части взятки в 11 000 долларов США. В ходе обыска жилища злоумышленника правоохранители изъяли еще 1 миллион 240 тысяч гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.368 УК Украины.