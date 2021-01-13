В заброшенном кафе на Ланжероне нашли труп 42 Новости

32-летнего мужчину без признаков жизни с ножевыми ранениями обнаружили в заброшенном здании среди летних кафе на пляже «Ланжерон» в Одессе.

Как выяснили впоследствии правоохранители, пострадавший — гастарбайтер из Николаевской области — пришел туда заночевать вместе со старшим себя на три года товарищем. Под действием водки они вспомнили старые обиды и вступили в схватку, в которой старший мужчина несколько раз ударил ножом младшего.

Злоумышленника правоохранители разыскали по горячим следам и задержали на улице Успенской, им оказался гастарбайтер из Киевской области.

Правонарушителю инкриминируют совершение умышленного убийства, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. За содеянное ему может грозить лишение свободы на срок до пятнадцати лет.