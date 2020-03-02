В Украину через порт «Пивденный» ввезли машины с кокаином на 90 млн грн 29 Криминал, Новости

Контрабандисты ввезли в Украину через морской порт «Пивденный» 31 килограмм латиноамеринского кокаина. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Указывается, что еще в середине февраля в гавань из Южной Америки прибыл грузовой контейнер с автомобилями. Таможенники, получив оперативную информацию о возможной контрабанде наркотиков, провели углубленный осмотр груза и обнаружили 31 брикет с высококачественным кокаином. Общий вес партии — 31 килограмм, ориентировочная стоимость на черном рынке — свыше 90 млн грн.

Контрабанду решили не задерживать. Была проведена контролируемая спецоперация: участникам транснациональной преступной группировки позволили забрать брикеты и доставить их в Киев. Все это время их деятельность документировалась. Задержали наркоторговцев в момент, когда они прятали кокаин в тайник, оборудованный в втомобиле курьера, который должен был отвезти наркотики в Евросоюз.

Правоохранителям попались трое участников ОПГ, в том числе иностранный соорганизатор наркобизнеса.

По данным следствия, участники группы планировали в течение этого года провести еще несколько контрабандных поставок кокаина весом почти 500 кг. В дальнейшем они собирались сбывать его на территории Украины и в странах ЕС.

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