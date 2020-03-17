В Украине от коронавируса умерла молодая женщина и еще 3 маленьких ребенка заразилось 57 Люди, Новости

Во вторник, 17 марта, в Украине зафиксировали еще 7 случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Киевской и Черновицкой областях. 33-летняя женщина в результате заражения умерла, а 3 ребенка заразились, двое из них – младше двух лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Всего в Украине получено 14 подтверждений заболеваний коронавирусом: 10 человек в Черновицкой области, 2 – в Киеве, и по одному в Киевской и Житомирской областях.

Только за сегодня было получено подтверждение у 7 новых заболевших: 44-летний житель Киевской области, вернувшийся из-за границы, 3 жителя Черновицкой области – 18, 31 и 33 лет, а также 3 детей (10 лет и два ребенка до 2 лет).

Коронавирус у 33-летней женщины из Черновицкой области был обнаружен лишь в прошедшие сутки и врачи не смогли ее спасти. Это уже второй летальный случай на территории Украины.

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