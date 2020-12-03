В центре Одессы снесут старинное здание ради многоэтажки 71 Новости

Государственная архитектурно-строительная комиссия одобрила строительство 6-этажного жилого дома на улице Ришельевской, 47/49 в Одессе.

Об этом сообщает «Таймер».

Строительство будет вести фирма «Одеса-Сити», связанная с бизнесменом Владимиром Галантерником.

В здании 1891 года постройки ранее располагалась типография Ефима Фесенко. Здание построено в популярном в конце XIX века русском, или неорусском стиле, популярном тогда в Российской Империи, сочетающим элементы модерна с элементами, стилизованными под образцы древнерусского зодчества. Сейчас оно заброшено.