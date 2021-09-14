В трех одесских судах ищут бомбы 45 Места, Новости

Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в трех судах Одессы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, в полицию поступили анонимные сообщения о том, что заминированы здания Киевского районного суда на улице Варненской, Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда на проспекте Шевченко и Пятого апелляционного административного суда на проспекте Гагарина.

Для проверки указанной информации на места происшествий направлены следственно-оперативные группы полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов.