В Таировской ОТГ «слуги» Хасаева уже применяют грязные технологии 24 Новости

Мы все помним о давних связях и партнерских отношениях покровителя Таировской ячейки ПП «Слуга Народа» Сергея Колебошина с «куратором» Овидиопольского района Натальей Чегодарь, которая возглавила список партии «За майбутне» в Овидиопольскую ОТГ и формирует списки по всей округе.

Колебошин и Чегодарь являются выходцами из Аграрной партии, в рядах которой пару лет назад устроили грандиозный дерибан земли сельскохозяйственного назначения в Таировской громаде, в котором участвовал спонсор зе-ячейки, местный предприниматель Дороховский.

Слева направо: Х. Хасаев (покойный отец Тимура Хасаева, кандидата в председатели Таировской ОТГ от «Слуги Народа»); С. Мораитес (глава соцобеспечения Таировской ОТГ, «Слуга Народа»); С. Колебошин (нардеп от «Слуги Народа»); С. Дороховский (местный застройщик, спонсор Таировской ячейки «Слуга Народа»); Н. Чегодарь (куратор партии «За майбутнє» по бывшему Овидиопольскому району, кандидат в председатели Овидиопольской ОТГ)

Недавно прошла презентация Таировского «осередка» Слуги Народа в приемной Колебошина, открытой Светланой Мораитес на территории частного коттеджного поселка «Дайберг», принадлежащего Дороховскому. На этом мероприятии стоит обратить внимание на блондинку, сидящую в центре.

Знакомьтесь, Тамара Сергиенко, глава скандально известного кооператива «Ассоль», той самой многоэтажки с мусорной ямой вокруг в центре Червоного Хутора, жильцы которой днюют и ночуют в судах и рискуют остаться без каких-либо коммуникаций из-за колоссальных долгов дома перед поставщиками услуг.

Ближе к делу

Все друзья и партнеры Натальи Чегодарь, хоть она и представляет партию «За майбах» в Таирово, идут от «Слуги Народа», поэтому содействовать им Чегодарь начала с самого простого - подножки своим однопартийцам в громаде, среди которых есть и ее недоброжелатели.

Так, Наталья Чегодарь согласует в список «майбаха» по Таировской ОТГ зе-кандидата Тамару Сергиенко. Слуги подают свой список в ТИК заблаговременно, не вызвав нареканий, он отправляется в железный сейф. «Майбахов» отправляют исправлять ошибки и всячески затягивают до последнего момента подачу. Уже при подаче комиссия обнаруживает «кандидата-клона», о котором сообщает главе комиссии и проит предоставить список «Слуги Народа» для сверки. По загадочному стечению обстоятельств, глава Таировской ТВК берет в этот день выходной и покидает рабочее место, забрав с собой ключ. Заместитель главы ТВК набирает по телефону главу и предлагает ей отдать ключ группе из трех членов комиссии, что она им прямо запрещает.

В чем подвох?

Мы все с вами наблюдаем, с какой математической точностью должны быть составлены списки в отношении соблюдения гендерных квот: в каждой пятерке кандидатов должно быть две женщины, соответственно, если Тамара Сергиенко будет окончательно закреплена после разбирательств в комиссии за «Слугой Народа», то вычеркивание ее из списка «майбаха» может нарушить баланс женщин-мужчин в списке, а это, в свою очередь, станет причиной для снятия с регистрации всего списка партии в Таировской громаде.

Именно гендерные квоты и баланс стали причиной для снятия ряда партий и кандидатов с предвыборной гонки по всей Украине и Одессе, в частности, вспомним Блок Гурвица, Блок Голубова, Кивалова с командой и многих других, кому отказывали в регистрации.

Таировская громада всегда являлась одной из самых аппетитных, обладая бюджетом почти в полмиллиарда. Местные чиновники и элиты разворачивали настоящие баталии с махинациями, скупкой голосов, армиями автоматчиков и прямым противостоянием, включая избиения оппонентов, поджоги автомобилей, угрозы убийством и давление на СМИ.

Правда, в этом году Затокская ОТГ показала себя пока что чуть ярче. Но скоро все может начаться и в Таирово.