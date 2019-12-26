В СИЗО и под домашний арест: суд Килии избрал меру пресечения подросткам, которые издевались над ребенком 14 Новости

16-летних студентов Килийского профессионального лицея подозревают в совершении пыток над малолетним. Одного из подозреваемых отправили под домашний арест, второго, который фигурирует в еще двух уголовных производствах, - в СИЗО.

Так, 24 декабря Килийский райсуд избрал меру пресечения подросткам, которых подозревают в жестоком издевательстве над 11-летним мальчиком. Одного подозреваемого отправили под домашний арест, а второго, который также является фигурантом двух уголовных производств по фактам кражи и грабежа, отправили в Измаильский СИЗО на 2 месяца.

Отметим, что подростки полностью осознали свой поступок и раскаиваются.

Напомним, что двое 16-летних учащихся Килийского профессионального лицея, в арендованной квартире жестоко пытали 11-летнего школьника, заставляя трогать ребенка свои гениталии - издевательства снимали на видео. Все это происходило в присутствии других несовершеннолетних. Позже подростки распространяли видеозапись в социальных сетях. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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