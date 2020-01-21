В руководстве ГУНП в Одесской области заговорили об «очистке рядов» после ДТП при участии правоохранителя 54 Криминал, Новости

«Руководство полиции региона заинтересовано в очистке своих рядов от работников, которые позорят звание полицейского» – такое заявление сделал заместитель начальника регионального главка во время брифинга, передает пресс-служба ведомства.

Собрание было организовано по случаю ДТП с участием полицейского, которое произошло 19 января в Киевском районе Одессы. Напомним, пьяный водитель – правоохранитель протаранил шлагбаум и совершил наезд на двух пешеходов.

Иван Ищенко отметил, что руководство ГУНП инициировано проведение служебного расследования по данному факту. Полицейского-нарушителя отстранили от исполнения служебных обязанностей, в дальнейшем его ждет увольнение с правоохранительных органов.

«Мы не намерены скрывать это событие. Напротив, руководство полиции региона заинтересовано в очистке своих рядов от работников, которые своими поступками позорят звание полицейского. Реагирование на событие коснется не только правонарушителя. Руководством ГУНП будет усиленно превентивную работу среди личного состава, чтобы такие позорные поступки не повторялись» – добавил замначальника ГУНП в Одесской области.

Правовую оценку действиям нарушителя в рамках производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины дадут детективы Государственного бюро расследований.

Источник