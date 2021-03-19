В реанимации скончался известный одесский краевед, Почетный гражданин города 14 Новости

Историк-краевед, журналист и археолог, архивист и писатель, публицист, эрудит и знаток Одессы Олег Губарь умер 19 марта на 68-м году жизни.

Он находился в отделении интенсивной терапии Одесской областной больницы из-за осложнений от коронавируса.

Он был автором многочисленных краеведческих и художественных книг и публикаций, членом бюро историко-краеведческой секции «Одессика» одесского Дома ученых, президиума Одесского отделения Украинского общества охраны памятников истории и культуры, историко-топонимической и комиссии по вопросам развития городских парков, созданных при Одесском исполкоме, Почетным членом Всемирного клуба одесситов и Почетным членом Европейского интерклуба «Дом Де Рибаса»…

В 2014 году, учитывая непрерывную работу по сохранению культурного наследия города Одессы, весомый личный вклад в познание исторического прошлого нашего города, развитие культуры и литературы, Олегу Иосифовичу Губарю было присвоено звание «Почетный гражданин города Одессы».

Прощание с Олегом Губарем состоится в воскресенье на Еврейском кладбище, где он будет похоронен рядом с мамой и бабушкой.