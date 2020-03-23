В районной больнице в Одесской области аудиторы нашли нарушений почти на три миллиона гривен 67 Места, Новости

В Березовской центральной районной больнице оплачивали расходы посторонним лицам, а главврач и главный бухгалтер сами себе назначали премии и доплаты. Аудиторы подсчитали, что нарушения привели к потерям и убыткам на 766,2 тыс. грн Об этом говорится в ответе Южного офиса Госуадитслужбы на запрос Украинской Службы Информации.

В ходе проверки выяснилось, что главврач больницы Виталий Паданевич без разрешения райгосадминистраии в 2017 году назначил сам себе новогоднюю премию в 8,93 тыс. грн, а в 2019 году – надбавку за “сложности и напряженность в работе” на общую сумму в 25,85 тыс. грн. А главному бухгалтеру больницы за семь месяцев 2019 года переплатили 10,4 тыс. зарплаты, установив необоснованную доплату за увеличение объема работы.

Прибавку к зарплате на общую сумму в 41,9 тыс. грн получили также завхоз и начальник котельной: им, в нарушение закона, оформили совместительство по рабочим специальностям.

Наконец, в 2018 году сотрудники больницы получили в общей сложности 67,59 тыс. грн отпускных – из-за того, что в среднюю зарплату им посчитали новогоднюю премию.

Кроме того, как оказалось, больница из собственных средств оплачивала коммуналку районному центру первичной медико-санитарной помощи, расположенному по тому же адресу. Такая “щедрость” обошлась предприятию в 315,48 тыс. грн. Помимо этого, больница оплатила эксплуатационные расходы арендаторов и других пользователей – 81,2 тыс. грн.

Наконец, аудиторы обнаружили, что предприятие закупало медикаменты, реактивы и перевязочный материал для платных услуг не из специального фонда (как требует закон), а из общего фонда больницы. Нашли нарушения и в закупках больницы – но они касаются несоблюдения сроков публикации информации о торгах.

Общая сумма нарушений финансовой дисциплины в Березовской больнице составила 2,7 млн грн.

Отметим, что Березовской районной больницей уже много лет руководит главврач Виталий Паданевич. В своей электронной декларации он указал две квартиры (в Одессе и Березовке), два гаража в Березовке и автомобиль Volkswagen Passat 2011 года выпуска. В 2019 году Паданевич заработал на должности главврача 232,5 тыс. грн и получил почти 67 тыс. грн пенсии.

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