В Раде хотят создать очередную службу для паразитов, которые будут обдирать бизнес 55 Идеи, Новости

Будущий директор нового контролирующего органа – Бюро финансовых расследований – будет получать зарплату в размере 105 тыс. грн. в месяц. Зарплата начальника Одесского территориального подразделения будет составлять 73 тыс. 570 грн.

Вместо налоговой милиции создается новый госорган – Бюро финансовых расследований. Очередная реформа назревала достаточно давно и сама по себе идея о создании органа, специализирующегося на налоговых финансовых махинациях, является трезвой и проверена опытом многих западных стран. В той же Италии есть аналог данной службы, который называется Guardia di Finanza, а также в США существует Государственное агентство по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN). Поэтому первые отзывы о законопроекте носят позитивный характер, но сможет ли новый орган в сфере публичных финансов оправдать ожидания граждан или увенчается провалом, как и в случае с Нацполицией?!

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, все сотрудники на работу будут набираться на конкурсной основе. Знаем, проходили. Аналогичная ситуация была и с патрульными. Самое печальное, что желание украсть, обогатиться настолько глубоко засело в подсознании нашего менталитета, что, по сути, у любого, кто бы ни приходил к власти, загорается красная лампочка «Прикарманить денег». Обычно, это все диктуется вышестоящим руководством, поскольку откат идет по коррупционной вертикале, но и низы никакого сопротивления не выказывают.

Согласно последнему утвержденному законопроекту «О Бюро экономической безопасности», назначение заместителей директора Бюро, руководителей территориальных органов и так далее будет происходить без конкурса. То есть обычные сотрудники будут проходить конкурс, а руководство будет назначаться снова «по кумовству»!? Ну и самое важное это то, что предыдущая версия законопроекта ограничивала возможность бывших следователей и оперов работать в данной структуре. Новый же законопроект разрешает бывалым правоохранителям, которые работали в сфере противодействию экономическим преступлениям, вновь прилипнуть к очередной кормушке. И о какой реорганизации в этом случае можно говорить, если придут старые люди?!

Последний внесенный вариант проекта Закона от 6 марта 2020 года говорит о том, что Бюро экономической безопасности – это государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями, который будет обеспечивать экономическую безопасность государства в сфере публичных финансов. Директор Бюро экономической безопасности будет назначаться на должность и увольняться Президентом Украины, а сам орган будет координироваться Президентом Украины и Верховной Радой Украины. В предыдущей версии законопроекта деятельность Бюро координировалась Кабинетом Министров Украины через Министерство финансов Украины. Также в новом законопроекте предусмотрены такие подразделения:

собственной безопасности;

кибербезопасности;

физической защиты.

На создание нового контролирующего органа в бюджете Украины на 2020 год предусмотрено 1 млрд 288 млн гривен.

Самое смешное, что в объяснительной записке к законопроекту написано, что после принятия Закона ожидается уменьшение коррупции в системе правоохранительных органов. Главное красиво расписать закон, чтобы жители страны поверили в очередную сказку о том, как новые доблестные спасатели и борцы с коррупцией придут к власти и наведут порядок.

Напомним, что первые несколько месяцев после создания Национальной полиции украинцы пребывали в эйфории от новых защитников общественного порядка по европейскому образцу. Спустя время розовый туман рассеялся и жители увидели печальную истину – никакой «реформации» то и не было. Новые патрульные – это те же гайцы, которые собирают «дань» с нарушителей. В приоритете у них сдать в конце дня руководству собранную мзду, нежели обслуживать вызовы по линии «102». А о том, как сладко работается патрульным на стационарных постах – отдельная тема, о которой журналисты «Монитора» писали не раз. Основной причиной провала реформированной полиции стал наш национальный менталитет. Наши граждане живут сегодняшним днем и категорически не готовы к тому, чтобы жестко соблюдать закон. В противном случае, никакой коррумпированный министр и никакое коррумпированное начальство не смогло бы заставить сотни полицейских брать взятки, если бы они к этому радикально негативно относились. Яркий пример тому, как полицейские во время обыска на фирме по изготовлению охранных пломб «ДЕС-ГРУПП» украли у незрячих работников канцелярские принадлежности и еду. Тогда над ними не стояло никакое руководство и не диктовало им вести себя таким образом.

В качестве сравнения можно привести еще одну структуру, которая создавалась в рамках борьбы с коррупцией – Агентство по поиску и менеджменту активов (АРМА). На сегодняшний день Нацагентство превратилось в рейдеров, которые отжимают имущество у одних и реализовывают в пользу третьих лиц. Напомним, на АРМА возложили функции управления имуществом, которое арестовывается в рамках уголовных производств. Ранее журналисты интернет-издания «Монитор» писали о том, что были случаи, когда АРМА, нарушая законодательство, выставляло на продажу имущество по заниженной цене. Такой вариант возможен был бы только в том случае, если бы арестованный товар был бы скоропортящимся. К имуществу это отношения не имеет.

Должностной оклад сотрудников Бюро экономической безопасности будет определяться в соответствии с размером прожиточного минимума по состоянию на 1 января 2020 года.

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