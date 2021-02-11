В пятницу в Одессу вернутся морозы 58 Новости

12 февраля температура воздуха в Одессе резко упадёт значительно ниже нуля.

По прогнозам Гидрометцентра, ночью всего за несколько часов она снизится с 8 градусов тепла до 4 градусов мороза.

Сопровождаться похолодание будет штормовым ветром, скорость которого в порывах может превышать 20 метров в секунду. Также в ночь на 12 февраля ожидается небольшой снег, чреватый гололёдом в условиях резкого перепада температур.

Днём 12 февраля ожидается 7-8 градусов ниже нуля, в ночь на 13 февраля — 8-9 градусов мороза.

На выходных температура составит 8-9 градусов мороза днём и до -11 ночью.

А на следующей неделе будет ещё холоднее: 11, 12 и даже 16 (утром среды, 17 февраля) градусов ниже нуля.