В Привокзальном сквере Одессы демонтировали скульптуры львов

21.01.2021 18:19
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Новости

Одесские коммунальщики демонтировали скульптуры львов в сквере им. А. С. Пушкина (Привокзальный сквер) с целью реставрации

Об этом сообщает департамент городского хозяйства Одесского городского совета.

После окончания работ скульптуры будут возвращены на место.

Интересно, что точно выяснить, как в сквере появились эти скульптуры, историкам до сих пор не удалось, но, по словам краеведа Олега Губаря, в советские времена чиновники нередко передавали во владения города элементы декора частных усадеб зажиточных горожан или даже скульптуры с кладбищ.  Возможно, так эта парочка и попала в сквер у вокзала.

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