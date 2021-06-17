В понедельник всех желающих одесситов будут прививать от короны 16 Новости

21 июня в Одессе будут работать четыре центра массовой вакцинации населения против COVID-19.

Как сообщает пресс-служба мэрии, записаться можно по круглосуточным телефонам Центра неотложной медицинской помощи:

- 15-50 – бесплатно со стационарных телефонов;

- 0-800-50-15-50 – бесплатно с мобильных телефонов.

Также для удобства одесситов продлено время работы центров вакцинации – они будут работать с 9:00 до 18:00 по адресам:

- пер. Семафорный, 4, Торговый центр Fontan Sky (средний эскалатор, 2-й этаж, над магазином «Антошка»). Телефоны: (048) 726 55 10, (098) 632 28 33;

- ул. Толбухина, 135, Торговый центр «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж, холл). Телефоны: (048) 705 87 19, (048) 705 87 20, (063) 671 37 56;

- ул. Семена Палия, 93-а, ТРЦ «Семья», 2 этаж. Телефон: (048 )750-50-81;

- Михайловская площадь, 10, средняя школа №1. Телефоны: (097) 319 19 98, (097) 367 30 96.

При посещении пункта вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Для прививок используется вакцина CoronaVac (Sinovac, Китай), которая одобрена к использованию Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественная, эффективная и безопасная.