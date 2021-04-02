В понедельник в Одессе отключат отопление

02.04.2021 18:50
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Новости

5 апреля в Одессе завершается отопительный сезон.

Как сообщает пресс-служба мэрии, соответствующее распоряжение подписал городской голова.

Руководителям предприятий всех форм собственности, на балансе которых находятся системы центрального отопления, поручено обеспечить отключение данных систем.

Коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» и руководителям предприятий, на балансе которых находятся системы центрального отопления и системы горячего водоснабжения, поручено начать выполнение планового ремонта согласно утвержденному графику.

Контроль за выполнением данного распоряжения возложен на заместителя Одесского городского головы Дмитрия Жемана.

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