В понедельник одесские школьники вернутся за парты

Она подчеркнула, что крайне необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования и нормы социальной ответственности.

«Прошу с пониманием относиться к опросам о состоянии здоровья ребенка и членов семьи, отвечать честно. Если у ребенка есть признаки ОРВИ или болеет кто-то в семье — не ходить в учебные заведения!

Каждое утро измеряйте температуру ребенку дома, не запрещайте выборочный термомониторинг, это не прихоть школы. Школы и садики средствами дезинфекции обеспечены. Тщательно обрабатывайте и мойте руки. Соблюдайте дистанцию», – написала Елена Буйневич.