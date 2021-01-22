В понедельник одесские школьники вернутся за парты

Одесские школьники возвращаются 25 января к очной форме обучения.
Как сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, при этом Минобразования настоятельно рекомендует придерживаться карантинных ограничений в целях безопасности.
Она подчеркнула, что крайне необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования и нормы социальной ответственности.
«Прошу с пониманием относиться к опросам о состоянии здоровья ребенка и членов семьи, отвечать честно. Если у ребенка есть признаки ОРВИ или болеет кто-то в семье — не ходить в учебные заведения!
Каждое утро измеряйте температуру ребенку дома, не запрещайте выборочный термомониторинг, это не прихоть школы. Школы и садики средствами дезинфекции обеспечены. Тщательно обрабатывайте и мойте руки. Соблюдайте дистанцию», – написала Елена Буйневич.