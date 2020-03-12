В ОГА создали комиссию для аудита Таировского водоснабжающего КП 49 Новости

Глава Одесской областной администрации Максим Куцый подписал распоряжение о проведении плановой проверки соблюдения коммунального предприятия «Жилищно- коммунального предприятия «Таирово» требований лицензионных условий.

Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба Одесской ОГА.

По сути, речь идет о проверке хозяйственной деятельности КП по централизованному водоснабжению и водоотведению, кроме централизованного водоснабжения и водоотведения по нерегулируемому тарифу.

Проверять КП планируют с 26 марта по 1 апреля текущего года. Председателем комиссии назначили начальника управления энергоэффективности и лицензирования Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности облгосадминистрации Армена Мартиросяна.

Также в нее войдут его заместитель Анна Богуш и главный специалист отдела лицензирования Алексей Коноплев.

Напомним, в январе глава Одесской ОГА Максим Куцый подписал распоряжение «О проведении планового внутреннего аудита деятельности службы по делам детей Одесской областной государственной администрации».

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