В Одессу прибыл глава Верховной Рады Дмитрий Разумков 17 Новости

Спикер украинского парламента посетил военный завод.

23 января в Одессе с официальным визитом находится глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Спикер украинского парламента посетил военное предприятие «Телекарт-Прибор».

На заводе «Телекарт-Прибор» Дмитрию Разумкову показали, как производится военная техника и оборудование для Министерства обороны.

Также глава Верховной Рады в рамках рабочего визита планирует посетить университет имени Мечникова, Одесский порт и принять участие в совещании в облсовете.

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