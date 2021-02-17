В Одессу поступила крупная партия вакцин 24 Новости

Вакцины для профилактики ряда инфекционных заболеваний поступили в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Получены 11 500 доз инактивированной вакцины Имовакс Полио и 7000 доз оральной вакцины Полио Сабин для профилактики полиомиелита. Также в медучреждения поступили: 9300 доз вакцины Эувакс для профилактики гепатита В, 6500 доз вакцины КПК Приорикс против кори, паротита и краснухи, 5800 доз вакцины для профилактики гемофильной инфекции и 2270 доз пятикомпонентной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и гепатита В.

«В городских детских поликлиниках и роддомах Одессы на сегодняшний день имеются в наличии вакцины для профилактики всех болезней, включённых в Национальный календарь прививок», — отмечают в мэрии.