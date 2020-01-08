В одесскую патрульную полицию теперь можно попасть сразу после школы 110 Идеи, Новости

Минимальный возраст для участия в конкурсе на работу в патрульной полиции с 1 января 2020 года составляет 18 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее к участию в конкурсе допускались кандидаты от 20 до 40 лет.

В патрульной полиции напомнили основные требования: гражданство Украины, возраст от 18 до 40 лет, полное общее среднее или высшее образование, наличие водительского удостоверения категории «В», отсутствии судимости, готовность к службе в любом городе Украины в связи со служебной необходимостью.

Со своей стороны, в ведомстве обещают зарплату от 12 тысяч гривен, ежегодный оплачиваемый 30-дневный отпуск, бесплатное обслуживание полицейского и членов его семьи в учреждениях здравоохранения МВД, компенсацию 75 % стоимости санаторно–курортного лечения и отдыха для полицейского и 50 % для членов его семьи, гарантированную материальную помощь в случае повреждения здоровья во время несения службы, карьеру в структуре патрульной полиции, возможность получения высшего образования в вузах системы МВД по госзаказу, а также шанс получить квартиру в лизинг или компенсацию расходов за аренду жилья.

Отметим, однако, что граждане весьма скептически отнеслись к понижению возрастной планки для будущих патрульных полицейских. О чём и написали на странице ведомства в Facebook.

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