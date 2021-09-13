В Одесскую область прилетели розовые фламинго 34 Места, Новости

Экологи заметили на территории национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области 15 розовых фламинго.

Как сообщается на официальной странице нацпарка в Facebook, ареал обитания этих птиц — Африка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия. Это довольно редкая птица, она занесена в Международную Красную книгу как уязвимый вид. Поэтому появление целой стаи фламинго стало настоящим чудом.

«Не думаем, что фламинго задержатся у нас надолго. Вероятно, подкормятся и продолжат миграцию, а мы поможем им набраться сил в максимально комфортных условиях», — говорится в сообщении нацпарка.