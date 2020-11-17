В Одесском порту обнаружили контрабандных сигарет на 20 миллионов 103 Новости

Служба безопасности Украины блокировала незаконный ввоз в Украину крупных партий табачных изделий с частичным транзитом в Европу.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Операция была произведена во взаимодействии с Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании.

Оперативники спецслужбы по полученной, в том числе от иностранных партнеров, информации, обнаружили в Одесском морском торговом порту груз сигарет известного мирового бренда общим весом почти 16 тонн. Продукция нелегально прибыла в один из частных контейнерных терминалов. По самым низким оптовым ценам украинского «черного рынка» стоимость изъятого товара составила почти 20 000 000 гривен.

Контрабандные сигареты были скрыты под видом текстильных изделий для уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей.

Сейчас продолжаются соответствующие процессуальные действия по изъятию обнаруженного товара.