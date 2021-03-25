В Одесском порту изъяли партию контрабандных сигарет на 15 миллионов 12 Новости

Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду в нашу страну крупной партии табачных изделий через Черноморский рыбный порт.

Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленники хотели переправить почти 600 ящиков с подакцизной продукцией стоимостью около 15 млн грн.

Оперативники спецслужбы совместно с таможенниками обнаружили нелегальный груз в контейнере, который прибыл из одной из стран Персидского залива. Сигареты были спрятаны среди товаров народного потребления, который и числился в сопроводительных документах.

Операция по выявлению нелегального груза проводилась УСБУ в Одесской области совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины, Одесской таможней, областным УСР полиции и пограничниками.