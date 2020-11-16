В Одесском порту горела плавучая мастерская 223 Новости

Возгорание плавучей судоремонтной мастерской произошло вечером 15 ноября на территории ГП «Одесский морской торговый порт».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

В результате пожара в машинном отделение огонь повредил имущество на площади 20 кв.м, 6 м кабельной трассы и деревянную обшивку главной палубы на площади 3 кв.м.

Спасатели ликвидировали возгорание на общей площади 23 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию огня привлекались 12 единиц техники, 52 человека личного состава, из них от ДСНС - 10 единиц техники и 44 человека личного состава.