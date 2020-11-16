В Одесском порту горела плавучая мастерская

Возгорание плавучей судоремонтной мастерской произошло вечером 15 ноября на территории ГП «Одесский морской торговый порт».
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
В результате пожара в машинном отделение огонь повредил имущество на площади 20 кв.м, 6 м кабельной трассы и деревянную обшивку главной палубы на площади 3 кв.м.
Спасатели ликвидировали возгорание на общей площади 23 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На ликвидацию огня привлекались 12 единиц техники, 52 человека личного состава, из них от ДСНС - 10 единиц техники и 44 человека личного состава.