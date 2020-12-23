В Одесском национальном университете выбирают ректора 250 Новости

22 декабря в Одесском национальном университете им. Мечникова состоялись выборы нового ректора вуза.

Об этом сообщает «Таймер».

Определить победителя по итогам первого тура не удалось: ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей.

Лидерами голосования оказались декан экономико-правового факультета, кандидат юридических наук Вячеслав Труба, за которого проголосовали 570 избирателей, второе место занял проректор ОНУ по научно-педагогической работе Вадим Хмарский (207 голосов). Именно эти двое будут соревноваться за пост ректора во втором туре выборов.