В Одесском национальном университете выбирают ректора

22 декабря в Одесском национальном университете им. Мечникова состоялись выборы нового ректора вуза.
Об этом сообщает «Таймер».
Определить победителя по итогам первого тура не удалось: ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей.
Лидерами голосования оказались декан экономико-правового факультета, кандидат юридических наук Вячеслав Труба, за которого проголосовали 570 избирателей, второе место занял проректор ОНУ по научно-педагогической работе Вадим Хмарский (207 голосов). Именно эти двое будут соревноваться за пост ректора во втором туре выборов.