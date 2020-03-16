В одесском Медине сторонники экс-ректора Запорожана оформили себе зарплаты и премии на сотни тысяч гривен

Огромные зарплаты и премии оформили себе сторонники экс-ректора Одесского национального медицинского университета, захватившие власть в вузе.

Так, по ее словам, самозваный проректор Анатолий Сон, который весь год занимался запугиванием сотрудников университетских клиник, в последний месяц 2019-го получил 174 тысячи грн. Похожие зарплаты и у других «проректоров»: Валерия Маричереда получила 150 тысяч, Ирина Шмакова (подписывала недействительные дипломы) — 195 тысяч, Руслан Вастьянов — 157 тыс.

Руководителю экономического отдела Наталье Кадебской досталось аж 289 тыс. грн, начальница юридического отдела и отдела кадров (должности менялись) Анна Пучкова за последний квартал 2019 года получила 421 тысячу гривен, из которых премии составили примерно 370 тысяч.

«Проректору» Константину Талалаеву заплатили за четвертый квартал 198 тысяч — вместе с премиями и матпомощью. «Ученому секретарю» Елене Холодковой (Аппельханс) начислили 194 тысячи грн, а самопровозглашенный и.о. проректора по экономически-хозяйственной части Алексей Жалдак, которого еще год назад в университете никто не знал, получил 296 тыс. грн.

Витко уточняет, что доступ к государственным деньгам захватившие университет люди получили в декабре, когда Минздав подписал наконец составленный ими бюджет вуза.

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