В одесском аэропорту изъяли контрабандных сигарет на 3 миллиона

Служба безопасности Украины заблокировала в Международном аэропорту «Одесса» канал незаконного ввоза партии табачных изделий.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники СБУ обнаружили 100 000 пачек сигарет ориентировочной стоимостью более чем 3 миллиона гривен.
Оперативники установили, что организаторы схемы доставляли на территорию Украины табачные изделия авиационными рейсами из страны Персидского залива. Партии сигарет скрывали от таможенного контроля и импортировали под видом потребительских товаров.
Сейчас в рамках уголовного производства устанавливаются все лица, причастные к противоправной сделке, решается вопрос о наложении ареста на подакцизную продукцию.
Продолжается досудебное расследование.