В одесском аэропорту изъяли контрабандных сигарет на 3 миллиона

19.03.2021 10:17
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Новости

Служба безопасности Украины заблокировала в Международном аэропорту «Одесса» канал незаконного ввоза партии табачных изделий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники СБУ обнаружили 100 000 пачек сигарет ориентировочной стоимостью более чем 3 миллиона гривен.

Оперативники  установили, что организаторы схемы доставляли на территорию Украины табачные изделия авиационными рейсами из страны Персидского залива. Партии сигарет скрывали от таможенного контроля и импортировали под видом потребительских товаров.

Сейчас в рамках уголовного производства устанавливаются все лица, причастные к противоправной сделке, решается вопрос о наложении ареста на подакцизную продукцию.

Продолжается досудебное расследование.

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